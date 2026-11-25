Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, mercoledì 25 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quinta giornata della "League Phase". Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del mercoledì
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 25 novembre, la quinta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 sarà la volta dell’Inter, impegnato al San Siro contro lo Stoccarda (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche la sfida PSG-Roma: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Inoltre, alle 6.00, appuntamento con la Youth League: su Sky Sport Calcio, l’incontro tra PSG U19 e Roma U20, valido per la quinta giornata della "League Phase".
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
Champions League, le partite di oggi
Mercoledì 25 novembre
- ore 16.00: Youth League, PSG U19-ROMA U20 su Sky Sport Calcioore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: SABAH-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Federico Zancan, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 18.45: SLAVIA PRAGA-VILLARREAL su Sky Sport 254. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Riccardo Morelli
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- ore 21.00: INTER-STOCCARDA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Niccolò Omini, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: LILLE-BAYERN MONACO su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: CLUB BRUGGE-LIVERPOOL su Sky Sport 254. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: SPORTING LISBONA-MANCHESTER UNITED su Sky Sport 255. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: ATLETICO MADRID-VIKING su Sky Sport 256. Telecronaca Federico Casotti, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE su Sky Sport 257. Telecronaca Alesandro Sugoni, Diretta Gol Paolo Redi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella
- dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Giorgia Cenni