Oggi, mercoledì 25 novembre, su Sky e in streaming su NOW , la quinta giornata della "League Phase". Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del mercoledì

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW . Mercoledì 25 novembre , la quinta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Alle 21.00 sarà la volta dell’ Inter , impegnato al San Siro contro lo Stoccarda ( Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche la sfida PSG-Roma: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass .

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.