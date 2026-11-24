"L'esultanza? Ero molto felice per il mio gol. I tifosi (del City) mi stavano fischiando e allora gli ho detto che c'è soltanto un club a Manchester". Così Hojlund a Sky Sport dopo il 2-2 tra City e Napoli: "Siamo molto contenti della partita. Finora è stata una stagione difficile ma possiamo raggiungere tanti obiettivi. Abbiamo avuto parecchi infortuni ma il Napoli sta tornando". Prima di approdare al Napoli, Hojlund ha giocato per due stagioni al Man United

CITY-NAPOLI 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA