L'allenatore del City è intervenuto su Sky dopo il 2-2 con il Napoli: "Il problema difensivo credo sia chiaro e dobbiamo risolverlo. Per il resto sono sereno, contro un blocco basso come quello del Napoli è sempre complicato. Anche in una serata non brillante abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Non è facile cambiare dopo dieci anni con lo stesso allenatore: è stato difficile per noi, per l'Arsenal, per lo United"

MAN. CITY-NAPOLI 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA