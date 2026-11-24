Un buon punto per il Napoli , che in casa del Manchester City passa due volte in vantaggio e viene raggiunto sul 2-2. Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi ragazzi. " Credo che questa partita sia stata importante , innanzitutto perché questo punto, se riuscissimo a vincere minimo due partite nelle ultime tre, sarebbe importante per la qualificazione. La partita era molto difficile, i ragazzi sono stati bravi nella fase di uscita di palla, anche tecnicamente abbiamo fatto delle buone cose. Poi è normale che ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto, ma la cosa che secondo me abbiamo fatto meglio è la fase di non possesso, soprattutto nel rallentare la velocità dell'azione del Manchester City. Su questo sono stati veramente bravi. Detto questo, dispiace perché comunque è un pareggio meritato, ci deve essere l'amaro in bocca per la mancata vittoria , anche se credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Ho detto ai ragazzi che la convinzione di far bene in Europa ci deve essere, va fatta crescere". Un punto che fa salire a quota 4 il Napoli in classifica: "Sicuramente siamo contenti, dobbiamo essere contenti per il punto , che è la cosa più importante oltre alla prestazione. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Però abbiamo trovato una squadra veramente forte , Doku era difficile da marcare, i ragazzi sono stati veramente bravi nell'applicarsi in quello che era la partita".

"In Champions devi avere un approccio diverso"

Allegri e sottolinea quanto conti la fiducia nei propri mezzi in Champions League: "Sono contento soprattutto per i ragazzi, perché è normale che quando giochi in Champions devi avere un approccio diverso a livello di convinzione, anche essere un po' più spavaldi ed essere più convinti delle proprie qualità tecniche". L'allenatore si sofferma poi su Kevin De Bruyne, grande ex della serata: "Per quanto riguarda Kevin, purtroppo l'età passa, la vita va avanti, è un giocatore straordinario. Stasera toglierlo mi è dispiaciuto molto perché quando ha la palla difficilmente sbaglia. Non so quanti anni giocherà ancora, il calcio sta perdendo un giocatore come lui, come lo stesso Luka Modric... sono giocatori straordinari, è un piacere vederli giocare". Sulla permanenza di De Bruyne fino a giugno, Allegri rimanda alla società: "Ne parleremo con la società, ma credo che Kevin è un ragazzo serio, molto serio e molto professionale e quindi credo che rimarrà fino a giugno". In chiusura sulla fase difensiva: "Nella prima parte di stagione, sicuramente per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva, basta vedere i gol che abbiamo preso. Per dire, in casa col Bodo fatto il 4-2 abbiamo preso subito il gol del 4-3. Sono segnali che non vanno bene, perché vuol dire mancanza di rispetto, mancanza di umiltà della squadra in certi momenti della partita e così è stato in campionato. Stasera il City per far gol ha dovuto sudare, ha dovuto fare una roba straordinaria e questo deve essere l'atteggiamento giusto per poter vincere le partite, sennò non le vinci perché non hai l'attenzione, la cattiveria nel buttarti contro la palla, nell'andare a contrasto, cosa che noi nella prima parte del campionato non abbiamo fatto".