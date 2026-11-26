Dopo il successo dell'Inter sullo Stoccarda, nello studio Sky post partita, Fabio Capello, Alessandro Florenzi e Alessandro Costacurta hanno analizzato il ruolo dell’attaccante argentino nell’Inter, non solo dal punto di vista tattico: "Lautaro dà l’esempio, in tutte le partite è il capitano vero -ha spiegato Fabio Capello- La fascia non viene data solo per scambiare i gagliardetti all’inizio della partita: un capitano deve essere un trascinatore e lui è un vero trascinatore"

GOL COLLECTION CHAMPIONS: TUTTI I GOL