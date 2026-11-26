Il siparietto più gustoso della serata di Champions della Roma a Parigi arriva nel post partita, con Capello collegato con Gasperini dopo il pareggio 2-2 del Parco dei Principi. Don Fabio parte con una vera e propria ammissione: "Giampiero, complimenti! Io prima della partita, quando ho letto la formazione, ho detto: ‘Rinuncia alla Champions e punta al campionato’. Beh, devo rimangiarmi tutto!" Il riferimento è alle scelte iniziali dell’allenatore della Roma, che aveva schierato Pisilli e Soulé alle spalle di Castro, lasciando inizialmente in panchina Malen e Dybala. Capello prosegue nei complimenti: "Hai costruito qualcosa di veramente molto, molto bello. C’è uno spirito di squadra, tutti si sentono titolari, tutti corrono, tutti si aiutano. E anche quello che avevi pensato, far giocare nel secondo tempo quelli che avevano giocato troppo, ha dato i suoi frutti. Partita perfetta. Gasperini sorride e incassa: "Grazie Fabio, perché i tuoi complimenti sono importanti e ben accetti. Sono particolarmente soddisfatto questa sera. C’era qualche rischio, ma non per me perché vedo questi ragazzi ogni giorno. Pisilli, Castro e poi quelli che sono entrati dopo, Ghilardi e Lulli. Li vedo veramente in crescita. Se superi partite come questa, diventa una bella spinta per tutti".