Capello, siparietto con Gasperini dopo Roma-Psg: "Devo rimangiarmi tutto..."VIDEO
Dopo il 2-2 della Roma sul campo del Psg, Fabio Capello si è complimentato in diretta a Sky Sport con Gian Piero Gasperini: "Quando ho letto la formazione pensavo avessi rinunciato alla Champions per puntare al campionato. Invece è stata una partita perfetta”. Poi l’elogio alla gestione del gruppo: “Se riesci a coinvolgere tutta la squadra hai raggiunto il top".
PSG-ROMA 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Il siparietto più gustoso della serata di Champions della Roma a Parigi arriva nel post partita, con Capello collegato con Gasperini dopo il pareggio 2-2 del Parco dei Principi. Don Fabio parte con una vera e propria ammissione: "Giampiero, complimenti! Io prima della partita, quando ho letto la formazione, ho detto: ‘Rinuncia alla Champions e punta al campionato’. Beh, devo rimangiarmi tutto!" Il riferimento è alle scelte iniziali dell’allenatore della Roma, che aveva schierato Pisilli e Soulé alle spalle di Castro, lasciando inizialmente in panchina Malen e Dybala. Capello prosegue nei complimenti: "Hai costruito qualcosa di veramente molto, molto bello. C’è uno spirito di squadra, tutti si sentono titolari, tutti corrono, tutti si aiutano. E anche quello che avevi pensato, far giocare nel secondo tempo quelli che avevano giocato troppo, ha dato i suoi frutti. Partita perfetta. Gasperini sorride e incassa: "Grazie Fabio, perché i tuoi complimenti sono importanti e ben accetti. Sono particolarmente soddisfatto questa sera. C’era qualche rischio, ma non per me perché vedo questi ragazzi ogni giorno. Pisilli, Castro e poi quelli che sono entrati dopo, Ghilardi e Lulli. Li vedo veramente in crescita. Se superi partite come questa, diventa una bella spinta per tutti".
Capello: "Il calcio italiano ora viene visto in maniera diversa"
È soprattutto lo spirito della Roma ad avere impressionato Capello che insiste sulla capacità di Gasperini di aver costruito un gruppo nel quale anche chi parte dalla panchina si sente coinvolto: "Ha creato una squadra. Lo spirito è la cosa più importante: siamo tutti uguali, tutti si aiutano e nessuno fa il muso se non entra subito. Gasperini ha fatto un capolavoro, secondo me. Perché riuscire a coinvolgere tutta la squadra vuol dire che hai raggiunto il top". Un concetto che va oltre il risultato: "Poi può dipendere da una giocata, da una palla sul palo che va dentro o fuori. Quello può succedere durante una partita. Ma lo spirito che hanno avuto tutti, anche quelli entrati dopo, è stato proprio bello da vedere". Capello chiude allargando il discorso al calcio italiano: "Il calcio italiano adesso viene visto in un’altra maniera. Merito anche di partite come quella del Napoli o questa della Roma".