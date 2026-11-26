Intervenuto ad 'After Party - La notte dei campioni', Alessandro Florenzi ha elogiato la super prestazione di Mario Hermoso, nominato MVP di PSG-Roma: "Ha fatto una partita totale. Ha fatto tre tiri in porta, che per un difensore non è scontato, e mi piaciuto tanto dietro, sia per come ha gestito il pallone che per la sicurezza che ha dato i compagni. Oltre al gol, ha giocato una partita totale".

PSG-ROMA 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

