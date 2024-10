I punti dall'1 al 5 sono abbastanza classici, ovviamente esce di scena il concetto di scontro diretto che c'era nei vecchi gironi (due squadre a parità di punti possono tranquillamente non essersi sfidate nella fase campionato). La novità - nonché i calcoli più complessi - entrano in scena ai punti 6, 7 e 8, dove potrebbe contare - nel caso di una comunque improbabile parità in tutti i precedenti campi - la forza delle avversarie sfidate. Un esempio: ammettiamo che Barcellona e Liverpool fossero perfettamente in parità fino al punto 5, per risolvere la classifica avulsa si andrebbero allora a sommare i punti fatti al termine della fase campionato delle avversarie sia di Barcellona che di Liverpool. Sempre a titolo di esempio: punti complessivamente raccolti dagli avversari del Barcellona, 75; punti complessivamente raccolti dagli avversari del Liverpool, 95. Il Liverpool sarebbe davanti al Barcellona perché ha sfidato "avversari più forti", o comunque che hanno fatto meglio nella fase campionato. Lo stesso valga per una maggior differenza reti collettiva delle avversarie (punto 7) e gol segnati (punto 8).