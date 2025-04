Introduzione

Si torna a giocare di venerdì e quindi è tempo di pensare alla formazione del fantacalcio. Manca davvero poco ai verdetti finali e ogni punto conta. Nell'analisi di oggi prendiamo in considerazione i vari centrocampisti. Come spesso ripetiamo, è forse questo il ruolo più delicato al 'fanta'. Gli attaccanti si prendono e si mettono quasi sempre, per i difensori 'basta' la titolarità e una discreta media voto ma quel che sognamo a centrocampo è il bonus più o meno costante. E' lì che si fa la differenza e prendere nomi di richiamo non è che ripaghi sempre



L'approfondimento prende in esame qualche numero, sia individuale che di squadra, dei vari centrocampisti da inizio anno a oggi. Il periodo di 4 mesi circa è sempre un indice importante per definire un determinato trend. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 31^ giornata di Serie A. Ricordate però di dare sempre uno sguardo anche alle probabili formazioni con le news in costante aggiornamento