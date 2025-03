Lotta 5cudetto, una Serie A mai vista!

Poteva essere la giornata dell'allungo interista e così sembrava fino al minuto 87 di Napoli-Inter, quando Billing ha segnato il gol del definitivo pareggio. La partita è finita 1-1 e i nerazzurri sono rimasti primi, seppur con un solo punto di vantaggio sulla squadra di Conte.

È stata anche la giornata dei rimpianti per l'Atalanta, che poteva recuperare punti almeno a una delle due squadre davanti (Inter e Napoli). La squadra di Gasperini invece ha frenato in casa contro il Venezia, rimandando l'appuntamento con la prima vittoria in casa in Serie A nel 2025.

Alla fine è stata la giornata di Juventus e Lazio, che hanno accorciato la distanza dalle prime tre. I bianconeri hanno battuto il Verona e si sono rialzati dopo la doppia clamorosa eliminazione in Champions e in Coppa Italia: la squadra di Thiago Motta si ritrova a -6 dall’Inter capolista, dal ko del Maradona ha solo vinto in campionato, 5 successi consecutivi, un mese esatto a punteggio pieno in Setie A. La Lazio ha vinto a San Siro contro il Milan e ha riportato la distanza dal primo posto sotto la doppia cifra. Ecco la classifica aggiornata:

INTER: 58 punti (60 gol fatti, 25 gol subiti) NAPOLI: 57 punti (43 gol fatti, 22 gol subiti) ATALANTA: 55 punti (59 gol fatti, 26 gol subiti) JUVENTUS 52 punti (45 gol fatti, 21 gol subiti) LAZIO 50 punti (49 gol fatti, 35 gol subiti)

Ci sono quindi cinque squadre in otto punti dopo 27 match giocati e a 11 partite dalla fine del campionato. C'è mai stato un equilibrio simile?