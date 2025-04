Introduzione

Turno di campionato decisamente interessante visti gli scontri che caratterizzeranno il weekend pallonaro. Tra alta classifica e zona Europa gli incroci (quasi) decisivi non mancano di certo e anche per la zona rossa abbiamo di che parlare. La nuova Juventus targata Tudor, tornata a vincere contro il Genoa, è attesa dalla trasferta all’Olimpico contro una Roma che insegue l’ottava vittoria consecutiva che porterebbe Ranieri ad agganciare in classifica i bianconeri. Il Milan, reduce dal pareggio in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, ospita la Fiorentina in quella che è forse l’ultima chiamata utile per rientrare nella zona coppe da parte dei rossoneri. Indisposizione per Reijnders, tornato a casa poco dopo l'inizio dell'allenamento di venerdì. Da capire se ci sarà o meno



Il post nazionali, unito a quel che è accaduto nell’ultimo turno, ha tolto di mezzo qualche protagonista. Come sempre tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di certezze su titolari, panchinari, ballottaggi e recuperi. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team non riposa mai e le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la situazione squadra per squadra sulle probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A