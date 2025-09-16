Cosa aspettarsi dalla euro Juve di Tudor

Tre vittorie su tre in campionato, la testa della classifica e un nuovo abito tattico. La Juventus si presenta al via della nuova stagione di Champions con le potenzialità per arrivare nelle prime 8 e un solo dubbio: sarà David o sarà Vlahovic il centravanti di questa squadra? Le previsioni di Giancarlo Marocchi per Sky Sport Insider in vista dell'esordio europeo contro il Borussia Dortmund