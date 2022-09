18/28

Per Donadoni, altro allenatore, non è mai arrivato il ritorno in rossonero in panchina, nonostante stagioni di ottimi risultati in Serie A. Parte ad allenare il Lecco, poi Genoa e Livorno. Dunque Napoli, Cagliari e Parma. L'ultima parentesi in Italia a Bologna, prima dell'avventura in Cina allo Shenzhen, chiusa con un esonero