Nel video, Peppe Di Stefano analizza lo sfogo di Paulo Fonseca, amareggiato nonostante la vittoria del Milan in Champions League contro la Stella Rossa. L'allenatore rossonero si è rivolto ad alcuni dei giocatori, non all'intera squadra, per la mancanza di impegno e non solo. A Milanello, oggi, nessun dirigente presente. Guarda il video per le ultime news

LO SFOGO DI FONSECA