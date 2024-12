Le speranze di qualificazione ai playoff sono pochissime e si reggono sul piccolo 2% delle proiezioni di 'Football Meets Data' in caso di quota 8 punti, un traguardo che i rossoblù raggiungerebbero solo con una doppia impresa contro Dortmund e Sporting GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Contro il Benfica è arrivato un altro pari del Bologna, il secondo punto nella prima storica partecipazione del club alla moderna Champions. Il percorso della squadra di Italiano, prestigioso e formativo, resta comunque complicatissimo sul piano della classifica e delle speranze di qualificazione. Attualmente, infatti, la 24^ e ultima ammessa ai playoff (la Dinamo Zagabria) è infatti già a quota 8 punti, gli stessi che potrebbe raggiungere il Bologna come traguardo massimo in caso di due vittorie nelle ultime due, che saranno contro Dortmund in casa e Sporting in trasferta. Attualmente Italiano e 33° con 2 punti raccolti.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Ricordiamo che le prime 8 squadre nella classifica unica di Champions accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno invece ai playoff per completare il quadro degli ottavi di finale. Dalla posizione 9 alla 16 come teste di serie degli spareggi, le restanti dalla 17 alla 24 come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi - come il Bologna, attualmente 33° - saranno eliminate: in questo nuovo format non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. champions Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono al Bologna per qualificarsi? Secondo il report di Football Meets Data c'è solo il 2% di possibilità, al momento, di qualificarsi con 8 punti. Dunque, anche in caso di doppia impresa contro due big della tradizione europea, le chance dei rossoblù restano minime, per quanto l'eliminazione (da tutte le competizioni europee della stagione) non sia già aritmetica come nel caso dei tre club alle sue spalle: Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys. IL PUNTO La classifica di Champions dopo la sesta giornata

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Bologna a 2 punti con 2 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data nel dettaglio Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 0,1%

15 punti: 6%

16 punti: 55%

17 punti: 96%

18 punti: 99,9%

19 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 8 punti: 2%

9 punti: 27%

10 punti: 79%

11 punti: 99%

12 punti: 99,99%

13 punti: 100%