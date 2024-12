Stop Mbappé: lesione alla coscia sinistra

Uscito per infortunio durante il match contro l'Atalanta, l'attaccante francese si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. Mbappé salterà il match con il Rayo Vallecano ed è in dubbio per la Coppa Intercontinentale

Lesione alla coscia sinistra. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Kylian Mbappé, uscito per infortunio nel match di Champions League tra Atalanta e Real Madrid. L'attaccante francese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato il problema muscolare: per lui sono previsti circa dieci giorni di stop, motivo per cui salterà sicuramente la partita di campionato con il Rayo Vallecano, in programma sabato alle 21. In dubbio la sua presenza alla Coppa Intercontinentale che si giocherà mercoledì prossimo a Lusail, in Qatar. Le condizioni di Mbappé verranno monitorate giorno dopo giorno e poi verrà presa una decisione prima della partenza verso la penisola araba. L'ex Paris Saint Germain aveva già accusato quest'anno un problema alla coscia sinistra nel match contro l'Alaves, infortunio che l'aveva costretto a saltare il derby con l'Atletico Madrid.