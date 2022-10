Quattro vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte tra campionato e Champions League: è un inizio di stagione da incubo per la Juventus. Dalla stagione 1995/96, ovvero dalla prima partecipazione dei bianconeri alla "nuova" Champions, il club della famiglia Agnelli non aveva mai fatto così male nelle prime 13 gare stagionali. Ecco, dal migliore al peggiore, il rendimento* della squadra anno per anno

*si considerano le stagioni in cui la Juve ha giocato in Champions

CRISI JUVE, LA GIORNATA LIVE