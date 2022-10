Qualificazione compromessa: Juve agli ottavi se…

Il disastro di Haifa è l'apice di una stagione fin qui estremamente deludente. Attualmente la Juve è terza con 3 punti (come il Maccabi) in un girone guidato da Psg e Benfica (8 punti). Per andare agli ottavi i bianconeri devono vincere le due restanti partite (in casa del Benfica e a Torino contro il Psg), sperando che almeno una fra portoghesi e francesi non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa. In caso di arrivo a 9 punti di tre squadre (Juve con Psg e Benfica) a contare sarebbe la differenza reti che vede la Juventus attualmente nettamente sotto (-2) rispetto a Psg e Benfica