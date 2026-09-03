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Napoli, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Champions League

Il Napoli ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Le scelte riguardano soprattutto Luca Marianucci e Giovane, rimasti fuori dall'elenco, mentre non viene inserito neanche Alessandro Buongiorno, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Dentro i nuovi acquisti Favasuli e Badiashile. Gli azzurri di Allegri esordiranno il 9 settembre al Maradona contro l'Arsenal

CALENDARIO DEL NAPOLI

PORTIERI

  • 1 Alex MERET
  • 14 Nikita CONTINI
  • 32 Vanja MILINKOVIC-SAVIC

DIFENSORI

  • 2 Costantino FAVASULI
  • 5 Benoit BADIASHILE
  • 13 Amir RRAHMANI
  • 16 Rafa MARIN
  • 17 Mathias OLIVERA
  • 22 Giovanni DI LORENZO
  • 31 Sam BEUKEMA
  • 37 Leonardo SPINAZZOLA

CENTROCAMPISTI

  • 6 Billy GILMOUR
  • 8 Scott MCTOMINAY
  • 11 Kevin DE BRUYNE
  • 26 Antonio VERGARA
  • 68 Stanislav LOBOTKA
  • 99 Frank Zambo ANGUISSA

ATTACCANTI

  • 7 David NERES
  • 19 Rasmus HOJLUND
  • 20 Lorenzo LUCCA
  • 21 Matteo POLITANO
  • 27 Alisson SANTOS
  • 70 Noa LANG

GLI ESCLUSI

  • Alessandro BUONGIORNO - fuori durante il recupero dall'infortunio
  • Luca MARIANUCCI
  • GIOVANE

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