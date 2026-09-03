Napoli, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Il Napoli ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Le scelte riguardano soprattutto Luca Marianucci e Giovane, rimasti fuori dall'elenco, mentre non viene inserito neanche Alessandro Buongiorno, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Dentro i nuovi acquisti Favasuli e Badiashile. Gli azzurri di Allegri esordiranno il 9 settembre al Maradona contro l'Arsenal
PORTIERI
- 1 Alex MERET
- 14 Nikita CONTINI
- 32 Vanja MILINKOVIC-SAVIC
DIFENSORI
- 2 Costantino FAVASULI
- 5 Benoit BADIASHILE
- 13 Amir RRAHMANI
- 16 Rafa MARIN
- 17 Mathias OLIVERA
- 22 Giovanni DI LORENZO
- 31 Sam BEUKEMA
- 37 Leonardo SPINAZZOLA
CENTROCAMPISTI
- 6 Billy GILMOUR
- 8 Scott MCTOMINAY
- 11 Kevin DE BRUYNE
- 26 Antonio VERGARA
- 68 Stanislav LOBOTKA
- 99 Frank Zambo ANGUISSA
ATTACCANTI
- 7 David NERES
- 19 Rasmus HOJLUND
- 20 Lorenzo LUCCA
- 21 Matteo POLITANO
- 27 Alisson SANTOS
- 70 Noa LANG
GLI ESCLUSI
- Alessandro BUONGIORNO - fuori durante il recupero dall'infortunio
- Luca MARIANUCCI
- GIOVANE