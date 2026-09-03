Napoli, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Il Napoli ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Le scelte riguardano soprattutto Luca Marianucci e Giovane, rimasti fuori dall'elenco, mentre non viene inserito neanche Alessandro Buongiorno, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Dentro i nuovi acquisti Favasuli e Badiashile. Gli azzurri di Allegri esordiranno il 9 settembre al Maradona contro l'Arsenal

CALENDARIO DEL NAPOLI