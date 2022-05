E' Parigi ad ospitare l'atto conclusivo della Champions League 2021-2022. Allo Stade de France si affrontano Liverpool e Real Madrid. Tutti presenti i big. Klopp con Mane-Salah-Diaz, Ancelotti con Benzema e Vinicius. Nei Reds giocano Thiago e Konaté, il Real in campo con Valverde a completare il tridente. Fischio d'inizio posticipato alle 21.36. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LIVERPOOL-REAL, TUTTO IL PREGARA