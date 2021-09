Dopo la buona prestazione (con sconfitta) ad Anfield Road, a San Siro arriva l'Atletico Madrid. Pioli conferma in gran parte la formazione delle ultime uscite. Torna Tomori titolare, Rebic riferimento avanzato con Brahim, Leao e Saelemaekers alle sue spalle. Atletico con Griezmann in panchina, gioca Correa in coppia con Suarez. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su SKy Go, anche in HD

CHAMPIONS, DIRETTA GOL LIVE