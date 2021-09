Shakhtar Donetsk-Inter, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo il ko all'esordio contro il Real Madrid. Di fronte gli ucraini di Roberto De Zerbi, reduci dalla sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol. Tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnati i nerazzurri

Quando e dove si gioca Shakhtar Donetsk-Inter? La partita tra Shakhtar Donetsk e Inter, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà martedì 28 settembre alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Kiev (Ucraina).

Dove è possibile vedere Shakhtar Donetsk-Inter? La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Luca Marchegiani.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? leggi anche Champions, la situazione girone per girone È la sesta volta che Shakhtar Donetsk e Inter si affrontano in competizioni europee. Il bilancio sorride all'Inter con due vittorie e tre pareggi. Zero, invece, le vittorie degli ucraini. Lo scorso anno le due squadre si sono sfidate sempre nella fase a gironi di Champions. In entrambi i casi i match finirono 0-0.

Curiosità L'Inter è imbattuta in Champions League contro squadre ucraine (Dinamo Kiev e Shakhtar): sei precedenti, tutti nella fase a gironi della competizione, con il bilancio di due vittorie e quattro pareggi. Lo Shakhtar ha segnato solo un gol nei cinque precedenti contro l'Inter (non è riuscito a segnare negli ultimi tre) e ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe in Champions League (una vittoria, contro il Real Madrid, poi 4 pareggi e 4 sconfitte). Roberto De Zerbi, allenatore degli ucraini, ha vinto solo uno dei sette precedenti incontri con l'Inter, tutti giocati in Serie A.