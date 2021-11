Mercoledì 24 novembre il Milan affronta l'Atletico Madrid in trasferta alle 21 in una sfida decisiva per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. I rossoneri sono ultimi nel girone B con un punto e non possono più sbagliare. Tutte le informazioni, le statistiche e la curiosità sul match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato, il Milan si concentra sulla fondamentale trasferta in Champions League contro l'Atletico Madrid (in programma mercoledì 24 novembre alle 21). I rossoneri sono ultimi nel girone B con un punto , guadagnato nell'ultima giornata con il pareggio a San Siro per 1-1 contro il Porto. Anche l'Atletico Madrid non vive un bel momento in Europa : ha perso le ultime due partite in Champions (entrambe contro il Liverpool) e adesso ha 4 punti nel girone. In testa c'è la squadra di Klopp con 12 punti, seguita dal Porto con 5 punti.

Milan, i precedenti contro l'Atletico Madrid

L'Atlético Madrid ha un record del 100% di successi contro il Milan in competizioni europee, avendo vinto tre incontri, tutti in Champions League: 1-0 in trasferta e 4-1 in casa nel 2013/14, e 2-1 in trasferta all'inizio di questa stagione. Il Milan ha perso ciascuna delle ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre spagnole, la più recente è stata quella per 4-1 contro l'Atlético Madrid nel marzo 2014. L'ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro l'Atlético Madrid in una competizione europea è stata il Parma in Coppa UEFA nell'aprile 1999 (3-1). Da allora, l'Atlético è imbattuto da sette partite quando ha ospitato una squadra italiana (6 vittorie, 1 pareggio), con 16 gol segnati e solo tre subiti. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 16 partite contro avversarie spagnole in Champions League (6 pareggi, 9 sconfitte), battendo il Barcellona 2-0 in casa negli ottavi del 2012/13. Non ha vinto nelle ultime sei di queste partite (1 pareggio, 5 sconfitte), con un ko in ognuna delle ultime quattro.