Mercoledì 24 novembre l'Inter affronta lo Shakhtar Donetsk in un match fondamentale per provare a qualificarsi agli ottavi (diretta alle 18:45 su Sky Sport Uno). Per i nerazzurri di Inzaghi sarà importante confermare la buona vena realizzativa del proprio attacco, dato che gli ultimi tre incontri tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League si sono conclusi senza gol

Dopo l'importante successo in campionato contro il Napoli, l'Inter si concentra sulla Champions League. Nel prossimo turno affronterà lo Shakhtar Donetsk ( diretta mercoledì 24 novembre alle 18:45 su Sky Sport Uno ), una sfida fondamentale nella rincorsa agli ottavi di finale. In questo momento i nerazzurri occupano la seconda posizione nel girone D con 7 punti , con un punto di vantaggio sullo Sheriff. In testa c'è il Real Madrid con 9 punti, mentre in ultima posizione c'è proprio la formazione ucraina con appena 1 punto. Nelle ultime due giornate, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato due successi contro lo Sheriff (entrambi per 3-1).

Inter, i precedenti contro lo Shakhtar Donetsk

L'Inter è imbattuta nei sei incontri con lo Shakhtar Donetsk in competizioni europee (2 vittorie, 4 pareggi), tenendo cinque volte la porta inviolata e subendo solo un gol in totale. Gli ultimi tre incontri tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League si sono conclusi senza gol. In queste tre partite sono stati registrati 66 tiri (43 dell'Inter e 23 dello Shakhtar), senza che sia stato segnato un solo gol. Se la partita di mercoledì terminasse con un pareggio senza gol, eguaglierebbe la serie tra Manchester United e Villarreal (quattro pareggi senza gol tra il 2005-08), come la partita con il maggior numero di pareggi senza reti consecutivi nella storia della Champions League. La formazione ucraina ha perso solo due delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (2 vittorie, 2 pareggi), rimanendo imbattuto nelle ultime due (2-1 contro l'Atalanta a ottobre 2019 e 0-0 contro l'Inter a dicembre 2020).