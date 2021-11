Probabili formazioni Atletico Madrid-Milan

Ultima chiamata per il Milan, che deve vincere contro l'Atletico Madrid per rimanere aggrappato a una possibile qualificazione agli ottavi. Pioli si affida a Giroud, con Ibra pronto a subentrare a gara in corso. Leao non è al meglio, spazio a Krunic. Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Milan

Ultima chiamata per il Milan , che si gioca le residue speranze di passare agli ottavi di finale sul campo dell'Atletico Madrid. Soltanto una vittoria potrebbe permettere agli uomini di Stefano Pioli di giocarsi tutto all'ultimo turno e non dover abbandonare con una giornata d'anticipo la competizione. Fischio d'inizio alle ore 21, ecco le probabili formazioni del match.

3-4-2-1 di stampo offensivo per Simeone per affrontare il Milan. A centrocampo la coppia centrale sarà composta da Koke e De Paul, mentre sugli esterni agiranno Vrsaljko e Carrasco. Reparto offensivo che sarà affidato a Griezmann e Correa a sostegno di Suarez. Davanti a Oblak, terzetto difensivo composto da Savic, Hermoso e Gimenez.

La probabile formazione del Milan

4-2-3-1 per Stefano Pioli, che deve ancora fare i conti con diverse assenze. Ancora out Calabria, Tomori e Rebic e quindi spazio nei rispettivi ruoli a Kalulu, Romagnoli e Saelemaekers. L'allenatore rossonero deve fare i conti anche con gli acciacchi di Leao, non in perfette condizioni fisiche: al posto del portoghese dovrebbe giocare dal 1' Krunic. In attacco giocherà Giroud, con Ibrahimovic pronto a subentrare a partita in corso.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. All. Pioli