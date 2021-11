Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk

Nerazzurri chiamati alla prova decisiva per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League: per farlo Inzaghi si affida a Dzeko, di rientro dal primo minuto dopo l'inizio in panchina contro il Napoli. Al centro della difesa confermato Ranocchia al posto dell'infortunato De Vrij, in mezzo spazio ancora a Calhanoglu. Ecco le probabili formazioni

Arriva il momento decisivo per la fase a gironi della Champions League. Il match di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk (fischio d'inizio alle ore 18.45) potrebbe determinare il passaggio agli ottavi di finale dell'Inter, anche alla luce del difficile impegno che vede lo Sheriff ospitare il Real Madrid. In caso di successo dei nerazzurri e contemporanea sconfitta dei moldavi, gli uomini di Simone Inzaghi avrebbero l'aritmetica certezza del passaggio del turno. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per Inter-Shakhtar Donetsk.

La probabile formazione dell'Inter

Classico 3-5-2 per Simone Inzaghi, che rispetto alla partita vinta in campionato contro il Napoli ritrova Dzeko dal primo minuto: ci sarà il bosniaco al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Per il resto confermato l'undici che ha vinto lo scontro diretto in Serie A, con Ranocchia al centro della difesa al posto dell'infortunato De Vrij e Calhanoglu a completare il terzetto di centrocampo con Barella e Brozovic. Sugli esterni spazio a Darmian e Perisic. INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi