Probabili formazioni Young Boys-Atalanta

Wagner deve fare a meno di tre giocatori rappresentativi come Von Ballmoos, Fassnacht e Nsame. Ancora tre dubbi, invece, per Gasperini: in avanti uno tra Ilicic e Malinovskyi affiancherà Zapata. Le probabili formazioni di Young Boys-Atalanta, diretta ore 21.00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Dopo il doppio confronto contro il Manchester United, il cammino in Champions League dell' Atalanta passa dallo Stadion Wankdorf di Berna, nel match contro lo Young Boys , ultimo nel gruppo F. Perso il secondo posto in favore del Villarreal dopo il pari contro i Red Devils nell'ultima giornata, i nerazzurri di Gasperini devono vincere per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d'inizio ore 21.00 , diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 con telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Luca Marchegiani.

Atalanta, tre dubbi per Gasperini

Gasperini: "Sintetico anomalia, è un problema"

Tre ballottaggi, uno per ruolo, per Gian Pero Gasperini in vista dell’importantissima sfida di Champions contro lo Young Boys. Nel 3-4-1-2 che ha in mente l’allenatore nerazzurro, Demiral e Djimsiti si contendono un posto in difesa, dove sono invece certi di una maglia da titolare Toloi e Palomino. A centrocampo agiranno Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle, per il ruolo di trequartista invece è corsa a due tra Pasalic (favorito) e Pessina. In avanti la certezza si chiama Zapata, al suo fianco uno tra Ilicic e Malinovskyi.