Non riesce l'impresa ai nerazzurri, già qualificati agli ottavi di Champions ma battuti 2-0 al Bernabeu. Aspettando il sorteggio di lunedì, la squadra di Inzaghi chiude il girone al 2° posto dietro al Real Madrid. La sblocca Kroos con un gran sinistro da fuori area, l'Inter ci prova ma non sfonda con Lautaro e Dzeko. Prima dell'intervallo Jovic e Rodrygo (palo) sfiorano il bis. Barella spreca il pareggio e viene espulso al 64' per la reazione su Militao. Nel finale la chiude il neoentrato Asensio