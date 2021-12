Restrizioni per il sorteggio

Posto che le teste di serie possono essere accoppiate soltanto a squadre "non teste di serie", ci sono delle limitazioni. Squadre provenienti dallo stesso girone o appartenenti alla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. La Juventus, di conseguenza, non potrà pescare né il Chelsea, con cui ha condiviso il gruppo H, né l'Inter in quanto squadra italiana. Allo stesso modo l'Inter non potrà pescare il Real Madrid, con cui ha condiviso il gruppo D, né la Juve in quanto squadra italiana.