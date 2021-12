Real Madrid-Inter. Già qualificati agli ottavi, i nerazzurri cercano l'impresa al Bernabeu con la vittoria che vale il 1° posto nel girone. Inzaghi rilancia Lautaro in coppia con Dzeko, preferito a Sanchez che va in panchina insieme al recuperato De Vrij. Spazio in difesa a D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni. Privo di Benzema, Ancelotti si affida a Jovic affiancato da Rodrygo e Vinicius nel tridente. Diretta alle 21.00 su Sky Sport Action e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go anche in HD.