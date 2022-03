Juventus-Villarreal, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

La Juventus arriva alla sfida decisiva di Champions League per accedere ai quarti di finale. I bianconeri, dopo l'1-1 ottenuto in Spagna, ospitano all'Allianz Stadium il Villarreal. Tutte le informazioni, le statistiche e la curiosità sul match che garantirà un posto fra le migliori otto squadre del torneo Condividi

Come arrivano al match Juventus e Villarreal La Juventus prosegue il suo buon momento e ormai ha consolidato in campionato il quarto posto che garantisce la partecipazione alla prossima Champions League. La squadra di Allegri non perde in campionato dal 27 Novembre quando fu sconfitta in casa dall'Atalanta. L'unica sconfitta del 2022 è quella subita in Supercoppa contro l'Inter. Nella Juventus mancheranno Chiesa, Bonucci, Zakaria e McKennie oltre a Kaio Jorge. C'è fiducia invece per la convocazione di Chiellini e Dybala che però non dovrebbero partire dal primo minuto. Il Villarreal non è nel suo momento migliore nella Liga. Viaggia al settimo posto, appena fuori dalla zona coppe, e deve recuperare rispettivamente due e quattro punti a Real Sociedad e Betis Siviglia anche se viene dalla vittoria di misura con il Celta Vigo. Assenti Gerard Moreno e Alberto Moreno mentre restano in forte dubbio Foyth, Capoue e Albiol, uscito per un problema muscolare nell'ultimo match di Liga

Juventus vs Zenit - Champions League 2021/2022

Juventus-Villarreal, le statistiche del match La Juventus ha perso solo tre delle precedenti 23 gare casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove. Questa sarà la prima trasferta del Villarreal contro la Juventus, e solo la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri dopo il match d'andata. Quattro delle ultime cinque partite del Villarreal negli ottavi di finale di Champions League sono finite in parità (1V), con la formazione spagnola che ha superato il turno in entrambe le ultime due occasioni: battendo i Rangers nel 2005-06 e il Panathinaikos nel 2008-09. Il Villarreal ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Champions League, tante quante nelle precedenti 15 gare fuori casa (5N, 8P). Tuttavia, l’ultimo clean sheet del Sottomarino Giallo lontano da casa nel torneo risale al 2008 (0-0 contro il Man Utd), da allora 10 trasferte di fila con gol al passivo. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Champions League, solo una volta in precedenza ha ottenuto più vittorie interne di fila nel torneo: 10 tra il 1996 e il 1997, ovvero la più lunga striscia di una squadra italiana nella competizione.

Le statistiche individuali ● Incluse le finali, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha superato il turno/vinto in 29 precedenti nella fase a eliminazione diretta di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, alzando il trofeo in quattro occasioni. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è stato eliminato in tutte e tre le sfide a eliminazione diretta tra Valencia (una) e PSG (due). ● Etienne Capoue ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di Champions League con il Villarreal (due reti, due assist) - nelle prime 11 partite con il club in competizioni europee non era stato coinvolto in alcun gol. ● Dopo soli 32 secondi, Dusan Vlahovic della Juventus è diventato solo il terzo giocatore nella storia della Champions League a segnare nel primo minuto del match d’esordio da titolare nella competizione, dopo Andreas Möller (con il Borussia Dortmund v Juventus) e Ishak Belfodil (con l’Hoffenheim v Manchester City). ● Arnaut Danjuma del Villarreal ha effettuato 14 tiri con movimenti palla al piede (ovvero movimenti di almeno cinque metri) in questa Champions League, solo Vinícius Júnior (17) e Lionel Messi (15) hanno ne hanno contati di più. ● La prossima sarà la 50ª presenza di Juan Cuadrado con la Juventus in Champions League. Finora ha fornito 11 assist con il club nella competizione, record per un calciatore bianconero nel torneo a partire dal suo arrivo (nel 2015).

Juventus-Villarreal: come seguire la partita La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Juventus e Villarreal sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21:00.

In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Juventus e Villarreal su skysport.it. Vuoi rivedere tutti i numeri o leggere le ultime news di Champions League?

- Ultime news

- Calendario

- Classifiche

- Risultati