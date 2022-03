Juventus-Villarreal, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Allegri conferma Morata con il ritorno di Vlahovic dal primo minuto. Emery ritrova Gerard Moreno, ma andra in panchina. Le probabili formazioni di Juventus-Villarreal, calcio d'inizio ore 21. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime Condividi

Sfida da dentro o fuori negli ottavi di finale di Champions League per la Juventus. Dopo il pareggio nell'andata, i bianconeri dovranno vincere all'Allianz Stadium contro il Villarreal per passare il turno. Che sia nei 90 o nei 120 minuti oppure ai calci di rigore, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà piegare gli spagnoli che hanno perso una sola delle ultime otto partite disputate e sono reduci dal successo per 1-0 contro il Celta Vigo. Momento positivo anche per la Juventus che non perde un match nei 90 minuti da quasi quattro mesi (27 novembre 2021 contro l'Atalanta). Calcio d'inizio ore 21, la partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Siamo ambiziosi, vogliamo la finale" Una buona e una cattiva notizia per Allegri. Quella positiva è il recupero di Dybala e Chiellini che andranno in panchina; quella negativa, invece, è l'assenza di Alex Sandro per un nuovo fastidio al polpaccio. L'allenatore bianconero conferma il 4-4-2, ma sul modulo molto dipenderà dalla posizione di Cuadrado che può agire sia da esterno di centrocampo che da ala (in questo caso diventerebbe un 4-3-3). Un solo ballottaggio per Allegri con De Sciglio favorito su Pellegrini per il ruolo di terzino sinistro. In attacco torna Vlahovic dal 1', a segno nel match d'andata e rimasto inizialmente a riposo nella sfida contro la Sampdoria. Al suo fianco ci sarà Morata, autore di tre gol nelle ultime due partite.

JUVENTUS (4-4-2) la probabile formazione: Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Allegri

La probabile formazione del Villarreal leggi anche Emery: "Loro favoriti ma noi siamo in fiducia" Emery cambia due giocatori rispetto alla formazione dell'andata. La prima novità è in difesa dove giocherà Aurier sulla corsia di destra. La seconda a centrocampo visto l'infortunio di Alberto Moreno, operato nei giorni scorsi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al suo posto spazio a Trigueros. In difesa ce la fa Raul Albiol (impiegato solo 45 minuti contro il Celta Vigo a causa di un problema muscolare), mentre in attacco recupera Gerard Moreno. L'attaccante spagnolo, autore di undici gol in stagione e assente all'andata per infortunio, partirà dalla panchina e potrebbe trovare spazio a partita in corso. Dal 1' giocheranno Lo Celso e Danjuma.