L'allenatore alla vigilia della sfida al Villarreal: "Chiellini, Dybala e Bernardeschi sono a disposizione ma nessuno di loro ha i 90 minuti nelle gambe. Bonucci non recupera, preferisco non rischiare Alex Sandro. Noi vincitori della Champions? Nn so se abbiamo le qualità o la capacità di farlo ma dobbiamo avere l'ambizione di arrivarci"

Che partita si aspetta?

"Le idee chiare ce le ho, speriamo di indovinarle. A marzo si decidono i campionati, la Champions, la Coppa Italia. Ci sono cinque giorni importanti che ci aspettano. Vogliamo arrivare alla sosta nella migliore delle condizioni, dovremo essere focalizzati".

Questa è una Juve da finale di Champions?

"Non so se ha qualità o maturità per arrivarci, so che dobbiamo avere l'ambizione di arrivar agli obiettivi. Partecipiamo al campionato, giochiamo la Champions, la Coppa Italia e l'obiettivo deve essere sempre massimo. Dobbiamo fare il massimo possibile per ottenere il risultato che vogliamo. Domani sera è una finale secca che giochiamo in casa. Che esca in 90 minuti, 120 o ai rigori, vien fuori un vincitore".

Ha le idee chiare su chi schierare domani?

"le idee chiare si ma speriamo di indovinarla. La squadra sta bene di solito a marzo si decide la Champions, il campionato è la Coppa Italia. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita di domani".

Ci sono alcuni recuperati, come Dybala e Chiellini: sono pronti per giocare dall'inizio?

"Chiellini, Dybala e Bernardeschi tornano a disposizione. Sono rientri importanti e domani i cambi saranno determinanti. Nessuno dei tre ha i 90 minuti nelle gambe. Bonucci è out, purtroppo ha giocato delle partite con dei problemi fisici, si è messo a disposizione ma ora ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Alex Sandro si sentiva un problemino al soleo e preferisco non rischiarlo".

Potete vincere la Champions?

"Nn so se abbiamo le qualità o la capacità di arrivarci, ma noi dobbiamo avere l'ambizione di arrivarci. Noi dobbiamo avere sempre l'obiettivo massimo di arrivarci. Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere il massimo risultato e non deve succedere di uscire dalla competizioni senza fare il massimo. Domani è una finale che giochiamo in casa".

Come sta Morata? Giocherà?

"Di tre giocano due: Vlahovic gioca, non ho mai detto che gioca Morata. Alvaro sta attraversando un buon periodo: son contento per lui, non era diventato scarso in sei mesi. Anzi, aveva fatto molto bene ma era sempre stato criticato. Giocava in una posizione che non era la sua: con un centravanti ora gioca meglio, secondo le sue caratteristiche".