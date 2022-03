Lille-Chelsea, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Tuchel sceglie lo stesso tridente dell'andata, in panchina Lukaku e Jorginho. Gouvernnec dovrà rinunciare a Renato Sanches: al suo posto Andrè. Le probabili formazioni di Lille-Chelsea

Lille-Chelsea è il match che chiude il programma degli ottavi di finale di Champions League. Allo stadio Pierre Mauroy i blues di Thomas Tuchel dovranno difendere il 2-0 dell'andata, maturato grazie ai gol di Havertz e Pulisic. Nonostante il periodo difficile fuori dal campo a causa delle vicende che coinvolgono l'ex patron Roman Abramovich, il Chelsea è reduce da quattro vittorie consecutive tra Premier League ed Fa Cup. Di contro il Lille è chiamato all'impresa per raggiungere i quarti di finale della Champions League per la prima volta nella sua storia.

La probabile formazione del Lille leggi anche Champions League, le curiosità sugli ottavi Gourvennec non rinuncia al suo 4-2-3-1, ma dovrà fare a meno di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, infortunatosi nella sfida di campionato contro il Saint Etienne, non ci sarà a causa di un problema agli adduttori. Al suo posto giocherà Andrè al fianco di Xeka. Confermata la difesa composta da Celik, Fonte, Botman e Djalo, mentre in attacco ci sarà Jonathan David (autore di tre gol quest'anno in Champions League) con Bamba, Ben Arfa e Weah alle sue spalle.

LILLE (4-2-3-1) la probabile formazione: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Xeka, Andre; Bamba, Ben Arfa, Weah; David. All.: Gourvennec

La probabile formazione del Chelsea leggi anche Tuchel: "Finché ci saranno le maglie giocheremo" Tuchel si affida al solito 3-4-3 con un solo cambio rispetto alla formazione scesa in campo all'andata. In difesa, infatti, ci sarà Chalobah al posto di Christensen. Thiago Silva e Rudiger completeranno il reparto. Torna titolare Azpilicueta dopo il turno di riposo in campionato, mentre a sinistra toccherà a Marcos Alonso. Panchina per Jorginho e Lukaku con Tuchel che conferma il tridente leggero composto da Ziyech, Havertz e Pulisic.