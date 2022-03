Champions League, le curiosità sugli ottavi

Si chiude il programma degli ottavi di finale di Champions League con le ultime quattro gare previste: si parte con Manchester United-Atletico Madrid e Ajax-Benfica, si chiude con Lille-Chelsea e Juventus-Villarreal. Tutte le statistiche e le curiosità di queste sfide che completeranno il quadro delle prime otto d'Europa Condividi

Manchester United-Atletico Madrid, martedì 15 marzo, ore 21:00 Tutto ancora aperto, il discorso qualificazione si deciderà nei 90 minuti (e forse più) dell'Old Trafford. La gara d'andata, giocata al Wanda Metropolitano di Madrid, si è conclusa sull'1-1, con il gol di Elanga nel finale a pareggiare l'iniziare vantaggio di Joao Felix. Il Manchester United insegue la qualificazione sul proprio campo, ma è stato eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha pareggiato l'andata della fase a eliminazione diretta di Champions League: questo è accaduto contro Real Madrid (ottavi 2012-2013), Bayern Monaco (quarti di finale 2013-2014) e Siviglia (ottavi di 2017-2018). Anche l'Atletico Madrid, dopo aver mancato la vittoria in casa nella gara d'andata, è estato eliminato in tre occasioni su quattro. L'unica eccezione risale alla semifinale della stagione 2013-2014, in cui eliminò il Chelsea dopo lo 0-0 dell'andata. I Colchoneros, però, non hanno una buona tradizione in Inghilterra negli ultimi due anni. Nelle due più recenti trasferte, infatti, sono arrivate ben due sconfitte: contro il Chelsea nel 2020-2021 e contro il Liverpool nella fase a gironi di questa stagione. Tra l'altro, in entrambe le occasioni, la squadra di Simeone non ha segnato nemmeno un gol e, inoltre, non ha mai tenuto la porta inviolata in nessuna delle 8 trasferte totali contro club inglesi. Il Mancester United ha vinto solo una delle ultime 8 gare giocate in casa contro squadre spagnole in Champions League: 2-1 contro il Villarreal nella fase a gironi di questa stagione, con una rete nel recupero di Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese ha nell'Atletico Madrid la sua vittima preferita: ben 25 reti segnate contro i Colchoneros, di cui 13 nelle ultime 15 giocate in casa comprese due triplette, entrambe in Champions League (con il Real Madrid nel 2017 e con la Juventus nel 2019).

Ajax-Benfica, martedì 15 marzo, ore 21:00 approfondimento Benfica-Ajax 2-2, Yaremchuk risponde a Haller Si riparte dal pareggio del da Luz, un 2-2 che lascia ancora aperto il discorso qualificazione. L'Ajax non perde in casa contro una squadra portoghese dal 1969: l'avversario era proprio il Benfica, che vinse 1-3 quella gara di Coppa dei Campioni. Da quel giorno 4 vittorie e un pareggio per gli olandesi, compresa la gara vinta nella fase a gironi contro lo Sporting Lisbona. L'Ajax ha vinto anche le altre due gare giocate nel proprio stadio in quest'edizione della Champions League e potrebbe vincerne quattro di fila per la prima volta dal 1996, quando arrivò a sette con van Gaal in panchina. Il Benfica, invece, ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte contro squadre olandesi: 0-1 contro l'AZ Alkmaar nell'Europa League del 2013-2014. Il club portoghese non arriva ai quarti di finale dalla stagione 2015-2016, quando agli ottavi superò lo Zenit San Pietroburgo. Il Benfica è entrato appena tre volte nelle prime otto d'Europa nella sua storia (nel 2005/2006, nel 2011-2012 e, appunto, nel 2015-2016).

Lille-Chelsea, mercoledì 16 marzo, ore 21:00 vedi anche Chelsea-Lille 2-0. HIGHLIGHTS I Blues, campioni in carica in questa competizione, hanno vinto la gara d'andata giocata a Stamford Bridge per 2-0 grazie alle reti di Havertz e Pulisic. Un risultato che rafforza il ruolo di grande favorita della squadra di Tuchel, che dovrà difendere questo vantaggio in casa del Lille. Anche i numeri promuovono il club di Londra. I francesi hanno sempre perso in Champions League contro il Chelsea: due volte nella fase a gironi della stagione 2019/2020 e una volta nella gara d'andata. I Blues, dopo aver vinto una sola volta nelle prime otto trasferte giocate in Francia in questa competizione, hanno sempre vinto nelle ultime due occasioni. Inoltre, il Chelsea ha passato il turno in nove occasioni su undici dopo aver vinto la gara d'andata. Il Lille, invece, è stato sempre eliminato nelle tre occasioni in cui ha perso la gara d'andata e ha vinto solo 4 delle ultime 22 partite giocate in casa in Champions League, per il resto sono arrivati 11 pareggi e 7 sconfitte.