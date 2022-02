Le scelte di Pochettino

Neymar è in fase di recupero dopo il brutto infortunio dello scorso novembre (distorsione della caviglia sinistra con interessamento ai legamenti), si è allenato negli ultimi giorni con il gruppo ma Pochettino preferisce non rischiarlo dal 1’. In attacco, giocano dunque Messi, avversario storico di mille Clasico, l’ex Di Maria e il probabile futuro giocatore del Real, Mbappé. In porta, il ballottaggio tra Donnarumma e Keylor Navas è vinto dall'ex portiere del Milan. Un po’ di Italia anche a centrocampo, con Verratti. In difesa c’è un altro ex, Hakimi, cresciuto nel settore giovanile del Real. Panchina stellare anche in questo caso. Oltre a Neymar, Pochettino potrà pescare a gara in corso tra Icardi, Draxler, Wijnaldum…