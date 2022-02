Sporting-Manchester City, curiosità e statistiche sugli ottavi di Champions League

La squadra di Guardiola va in Portogallo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni, le statistiche e le curiosità sulla gara tra Sporting CP e Manchester City Condividi

Sporting CP-Manchester City, il percorso in Champions Il club inglese si è qualificato agli ottavi di finale vincendo uno dei gironi più difficili di quest'edizione. La squadra di Guardiola, infatti, si è lasciata alle spalle il Paris Saint-Germain e il Lipsia, oltre al Club Brugge arrivato quarto. Decisivo il successo all'Etihad Stadium contro i francesi per 2-1, grazie ai gol di Sterling e Gabriel Jesus dopo il vantaggio di Mbappé. All'andata, infatti, il PSG aveva vinto al Parco dei Principi, insidiando così il primo posto nel girone. Lo Sporting CP, invece, è arrivato secondo nel girone C, riuscendo nell'impresa di estromettere dalla competizione il Borussia Dortmund, arrivato al terzo posto davanti al Besiktas quarto. I portoghesi hanno ottenuto 9 punti, gli stessi dei tedeschi, avendo però la meglio grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti: una vittoria a testa, ma 3-2 il risultato complessivo in favore della squadra di Amorim. Lo Sporting CP si è classificato così al secondo posto, alle spalle dell'Ajax.

Sporting CP-Manchester City, i precedenti tra le due squadre approfondimento Rose Champions: il City 1° vale quasi 1 miliardo! Queste due squadre si ritrovano per la seconda volta in una competizione europea, la prima era comunque in un ottavo di finale. Si trattava dell’Europa League 2011-12, furono i portoghesi a passare il turno grazie alla regola dei gol in trasferta dopo un risultato complessivo di 3-3. Il Manchester City ha vinto solo una delle sei partite in competizioni europee giocate in Portogallo (2N, 3P), serie che include anche la sconfitta contro lo Sporting nel marzo 2012 e la finale di Champions League della scorsa stagione contro il Chelsea. Lo Sporting disputerà la fase a eliminazione diretta di Champions League solo per la seconda volta. L'occasione precedente è stata contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale nel 2008-09, con un pesante risultato complessivo di 1-12, la più grande sconfitta su due turni nella storia della competizione. Il Manchester City ha vinto tutte le ultime quattro trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League: questa serie arriva dopo aver vinto solo tre delle prime 10 di queste gare nella competizione (1N, 6P). Dovesse vincere questa partita, il City diventerebbe la prima squadra nella storia della Champions League a vincere cinque incontri consecutivi fuori casa nella fase a eliminazione diretta.

Sporting CP-Manchester City, le statistiche individuali L'allenatore dello Sporting Ruben Ámorim avrà 37 anni e 19 giorni nella data di questa partita, il che lo renderà il secondo allenatore portoghese più giovane ad allenare una gara nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo André Villas-Boas (34 anni e 127 giorni) con il Chelsea contro il Napoli nel 2011-12; Villas-Boas venne esonerato prima della gara di ritorno.

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha affrontato allenatori di età inferiore ai 40 anni in 12 occasioni in Champions League, con Ruben Ámorim dello Sporting destinato a diventare il settimo tecnico diverso Under40 che abbia mai affrontato nella competizione. Guardiola ha vinto ciascuna delle sue 12 precedenti sfide contro allenatori di questa fascia di età, con la sua squadra che ha segnato 42 gol (3.5 a partita) subendone solo nove (0.8 a match).

Pedro Gonçalves dello Sporting ha segnato quattro gol in quattro presenze di questa Champions League, grazie a due doppiette nelle due gare casalinghe contro Besiktas e Borussia Dortmund a novembre. Pote potrebbe diventare solo il secondo giocatore portoghese a segnare almeno tre doppiette in una singola stagione della Champions League, dopo Cristiano Ronaldo, che ci è riuscito nel 2009-10 (3 volte), 2011-12 (4), 2013-14 (6), 2015-16 (5), 2016-17 (4) e 2017-18 (5).

L'esterno del Manchester City Riyad Mahrez ha segnato nove gol nelle ultime 10 presenze di Champions League, prendendo parte a sei reti nelle ultime sei partite nella fase a eliminazione diretta (4 centri, 2 assist). Dall'inizio della scorsa stagione, Mahrez ha segnato almeno quattro gol in più rispetto a qualsiasi altro giocatore del Manchester City nella competizione (Gabriel Jesus, 5).

Tra i giocatori portoghesi, solo Cristiano Ronaldo del Manchester United (6 gol) ha preso parte a più reti in questa Champions League di Pote dello Sporting (5 - 4 centri, 1 assist) e João Cancelo del Manchester City (5 - 2 marcature, 3 passaggi vincenti).

Sporting CP-Manchester City: come seguire la partita approfondimento Juve, Inter e le altre: le nuove liste Champions La partita sarà visibile su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.