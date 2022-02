18/25 ©Ansa

DIEGO LOPEZ/2

Rigore parato in Espanyol-Barcellona 1-0 (andata quarti, 17 gennaio 2018)



È proprio l’ex portiere del Milan che, sempre in Coppa, ha parato due penalty a Lionel Messi a dieci anni di distanza. Nessuno come il 39enne spagnolo che gioca ancora nell’Espanyol in Segunda División