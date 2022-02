Salisburgo-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Bayern Monaco impegnato in casa del Salisburgo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: le probabili formazioni del match. La gara sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K Condividi

Quella tra Salisburgo e Bayern Monaco sarà anche la sfida tra due giovani allenatori, Matthias Jaissle e Julian Nagelsmann, che rispettivamente hanno 33 e 34 anni. Carriere simili e destini incrociati per i due. Entrambi hanno un passato legato all'Hoffenheim, il primo da giocatore tra il 2006 e il 2014 e il secondo da allenatore tra il 2010 e il 2019. Anni che hanno permesso a Nagelsmann di mettersi in mostra, per poi andare al Lipsia e imporsi in Germania e in Europa. In estate la grande chiamata del Bayern Monaco, con il suo posto al Lipsia che è stato preso da Jesse Marsch, che fino alla scorsa stagione era alla guida del Salisburgo. Un doppio trasferimento che, di conseguenza, ha permesso allo stesso Jaissle di diventare l'allenatore del club austriaco. Ora una sfida importante contro Nagelsmann, in un ottavo di finale di Champions League.

La probabile formazione del Salisburgo approfondimento Champions League, partite e curiosità sugli ottavi Solito 4-3-1-2 per la squadra di Jaissle, che conferma la collaudata coppia formata da Okafor e Adeyemi con Aaronson alle loro spalle. In mezzo al campo ci sarà come al solito Camara, affiancato da Capaldo e Seiwald. In difesa la linea a quattro titolare, con Kristensen e Ulmer ai lati di Solet e Wober davanti al portiere Kohn. SALISBURGO (4-3-1-2) La probabile formazione: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Okafor, Adeyemi. All. Jaissle