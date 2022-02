4/19 ©Getty

INTER, I CAMBI - Due quelli in casa nerazzurra post mercato: Kolarov esce dalla lista (per lui in stagione solo 44 minuti giocati, cinque di questi in Champions), fuori anche Sensi (che è stato ceduto in prestito alla Sampdoria). Entrano quindi nel gruppo i due nuovi acquisti: Gosens arrivato dall'Atalanta e il fedelissimo di Inzaghi, Caicedo.