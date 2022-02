Villarreal-Juventus, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

La Juventus si rituffa nella Champions League nell'andata degli ottavi andando ad affrontare una sfida inedita. Per la prima volta i bianconeri affronteranno infatti il Villarreal. Tutte le informazioni, le statistiche e la curiosità sul match che garantirà un posto nei quarti di finale del torneo Condividi

Come arrivano al match Villarreal e Juventus La Juventus arriva all'appuntamento dopo 12 risultati utili consecutivi in campionato. Ultima sconfitta il 27 novembre in casa contro l'Atalanta. Sette vittorie cinque pareggi che hanno riportato la squadra di Massimiliano Allegri al quarto posto, l'ultimo utile per rientrare nella prossima Champions League. Nella Juventus mancheranno Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Dybala e Rugani. Bonucci è rientrato in gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina. La coppia titolare al centro della difesa dovrebbe essere quella composta da De Ligt e Danilo. Il Villarreal viaggia al sesto posto della Liga a tre punti di distanza dalla coppia Barcellona e Atletico Madrid. Gerard Moreno, Coquelin e Ruben Pena non saranno del match mentre è in forte dubbio anche Capoue che ha saltato gli ultimi due appuntamenti di campionato.

Villarreal-Juventus, le statistiche del match Primo incontro in assoluto tra Villarreal e Juventus in una competizione europea, mentre è soltanto la seconda volta che gli spagnoli affrontano una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo l’Inter, eliminata ai quarti di finale nel 2005-06, grazie al successo casalingo, per 1-0, dopo la sconfitta in trasferta, all'andata 1-2 (da questa edizione non c'è più la regola del gol in trasferta). Dalla stagione 2002-2003, la Juventus ha passato il turno in sei delle otto sfide a eliminazione diretta, disputate contro squadre spagnole in Champions League, compresa la più recente: 3-2, in totale, contro l'Atlético Madrid, negli ottavi di finale 2018-19. La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque trasferte contro avversarie spagnole in Champions League battendo il Real Madrid, nel 2017-18; il Valencia, nel 2018-19, e il Barcellona, nel 2020-21. Il Villarreal ospiterà per la quarta volta una squadra italiana in Champions League, e sempre diversa. Gli spagnoli hanno ottenuto risultati differenti nei tre precedenti: vittoria, contro l'Inter, nell'aprile 2006; sconfitta, contro il Napoli, nel dicembre 2011, e pareggio (2-2), contro l'Atalanta, nel settembre 2021.

Le statistiche individuali ● L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha vinto soltanto una delle sei partite della fase a eliminazione diretta di Champions League (1N, 4P), perdendo le ultime tre di fila. Inoltre, le squadre guidate da Emery sono state eliminate in ciascuno dei tre precedenti ottavi di finale: il Valencia, nel 2010-11, e il Paris Saint-Germain, nel 2016-17 e 2017-18. ● Massimiliano Allegri ha passato il turno in quattro dei precedenti cinque ottavi di finale al timone della Juventus in Champions League; fa eccezione l’eliminazione contro il Bayern Monaco di Pep Guardiola, nel 2015-16. La squadra bianconera è stata eliminata in questa fase della competizione in entrambe le stagioni successive all’ultima di Allegri sulla panchina della Juventus (nel 2019-20, con Maurizio Sarri, e nel 2020-21 con Andrea Pirlo). ● In vista dell'andata degli ottavi di finale, il tandem della Juventus, Federico Bernardeschi (5) - Juan Cuadrado (6), è soltanto una delle tre coppie ad aver fornito ciascuno almeno cinque assist in Champions League, dall'inizio della scorsa stagione, assieme a Joshua Kimmich-Robert Lewandowski del Bayern Monaco, e Kylian Mbappé-Ángel Di María, del Paris Saint-Germain. ● Arnaut Danjuma ha preso parte a cinque marcature (quattro reti, un assist) con il Villarreal in questa Champions League. Si tratta della partecipazione al gol più alta per un giocatore del Villarreal in una edizione di CL, dal 2008/09: cinque anche Joseba Llorente (quattro centri e un passaggio vincente) in quella stagione ● Álvaro Morata, è andato a bersaglio in due delle ultime quattro partite giocate contro il Villarreal in tutte le competizioni (due reti), incluso il gol vittoria messo a segno, all'83’, allo stadio della Cerámica, con la maglia del Real Madrid, nel febbraio 2017 (successo per 3-2). ● Yeremi Pino potrebbe diventare soltanto il quarto giocatore spagnolo Under 20 a segnare nella fase a eliminazione diretta in Champions League, dopo Bojan (2008 e 2010), Cesc Fàbregas (2006) e Raúl (1996). Inoltre, sarebbe anche il primo Under 20 a trovare il gol con la maglia del Villarreal nelle fasi a eliminazione diretta della competizione.

Villarreal-Juventus: come seguire la partita Segui live la partita di Champions League Villarreal-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Now oppure attraverso il liveblog di skysport.it.

Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21:00. In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Villarreal e Juventus su skysport.it.



Vuoi rivedere tutti i numeri o leggere le ultime news di Champions League?

- Ultime news

- Calendario

- Classifiche

- Risultati