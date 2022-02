Villarreal-Juventus, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

La Juventus affronta in in Spagna il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un solo dubbio a centrocampo per Emery, Allegri recupera Bonucci per la panchina e punta tutto su Morata e Vlahovic, all'esordio assoluto nella competizione. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K.

Il momento della Juventus è arrivato. È tempo di ottavi di finale per i bianconeri, che dopo aver concluso al primo posto la fase a gironi davanti al Chelsea campione in carica vogliono continuare al meglio il percorso in Champions League. Il primo ostacolo si chiama Villarreal, avversario da affrontare nel match di andata in programma alle 21. Una trasferta insidiosa quella all'Estadio de la Ceramica contro il Submarino Amarillo, che in questa edizione del torneo ha già fatto fuori l'Atalanta nel girone. Ma la Juve non vuole sbagliare e e vuole giocare una grande partita, da seguire ovviamente su Sky: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K.

Un dubbio per Emery: chi tra Capoue e Iborra in mezzo? leggi anche Emery: "Juve favorita, ma non partiamo battuti" Dopo aver trionfato nella passata stagione in Europa League, il Villarreal proverà ad arrivare il più avanti possibile anche in Champions. Per farlo Unai Emery sembra orientato a schierare i suoi nella gara contro la Juventus con un 4-4-2 nel quale l'unico dubbio sembra essere in mezzo al campo: ballottaggio aperto tra Capoue e Iborra, con il primo che al momento appare in vantaggio per partire dal 1'. Al suo fianco l'esperienza di Dani Parejo, con Chukwueze e Alberto Moreno pronti ad agire sulle fasce. Pochi dubbi per quanto riguarda gli altri reparti: la difesa sarà guidata dall'ex Napoli Albiol in coppia con Pau Torres davanti al portiere Rulli, mentre sugli esterni giocheranno Foyth e Pedraza. In attacco il tandem sarà quello composto da Lo Celso e Danjuma.

VILLARREAL (4-4-2), probabile formazione: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All: Emery

Allegri punta su Vlahovic e Morata leggi anche Allegri: "Col Villarreal non è un ottavo scontato" Senza Dybala infortunato, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare al tridente offensivo e sembra orientato a schierare la Juve con un sistema di gioco speculare a quello degli avversari. La certezza riguarda l'attacco, dove l'allenatore bianconero punta tutto su Vlahovic - all'esordio assoluto in Champions - e Morata. In mediana l'altro acquisto di gennaio, Zakaria, insieme a Locatelli, con Cuadrado e McKennie sulle fasce. In difesa out anche Rugani oltre a Chiellini, mentre Bonucci è recuperato ma solo per la panchina. Per questo verrà adattato Danilo centrale in coppia con De Ligt, con De Sciglio sulla destra e Alex Sandro sul versante opposto davanti a Szczesny.