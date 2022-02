"La Juventus è una squadra di altissimo livello, tra le favorite alla vittoria finale, ma non partiamo battuti: vogliamo giocarcela e faremo di tutto per vincere". Parla così Unai Emery, allenatore del Villarreal, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma in Spagna martedì alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). "Abbiamo compiuto tanti sforzi per approdare fin qui, se ce l'abbiamo fatta è perché ce lo siamo meritato e possiamo ancora fare meglio ed è ciò che chiedo ai miei ragazzi: ci è mancato quel pizzico in più per essere eccellenti, dobbiamo essere esigenti con noi stessi", ha proseguito l’allenatore del Villarreal. Emery avvisa i suoi sulle difficoltà che presenterà il match: "La Juventus ha calciatori di grandissima esperienza, anche noi però abbiamo giocatori come Pau, Raul Albiol e Foyth. Mi aspetto una sfida molto dura, perché la Juve sa giocare in maniera differente anche in una stessa partita. Ha grandi qualità individuali, sia tecniche che fisiche oltre ad avere una mentalità di ferro".