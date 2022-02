Allegri: "Col Villarreal non è un ottavo scontato"

Allegri presenta la gara d'andata contro gli spagnoli: "Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, affrontiamo una squadra che viene da un periodo molto buono. L'obiettivo è qualificarsi, ma questo non accadrà nella gara d'andata. Vlahovic è al debutto in Champions, non può avere tutta la responsabilità. Giocherà con Morata, poi ho dei dubbi tra attacco e centrocampo. Bonucci non sente dolore. Ci fosse bisogno, può andare in campo"

La Juventus torna a giocare in Champions League e lo farà all'Estadio de la Ceramica, contro il Villarreal, per l'andata degli ottavi di finale. Gara importante per i bianconeri, che puntano ovviamente a passare il turno dopo essere usciti proprio in questa fase del torneo nelle ultime due stagioni. Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la gara contro la squadra di Unai Emery.

Sarà una gara tattica?

"Non è un confronto scontato, abbiamo il 50% di probabilità di passare. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore bravo. Dovremo stare attenti a ogni minimo dettaglio e portare gli episodi dalla nostra parte, facendo una partita ordinata e di pazienza. Il nostro obiettivo è passare il turno, ma il turno non lo passiamo nella gara d'andata".

Vi aspettate meno difficoltà offensive?

"Non sono d'accordo sulla valutazione della Juve contro il Torino. È stata una gara combattuta e abbiamo fatto una buona prestazione. In 20 giorni siamo passati da arrivare forse quarti a vincere lo scudetto. Sono arrivati giocatori importanti come Vlahovic, ma solo ora debutta in Champions e non può avere tutte le responsabilità. Lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions, allora sarà un altro giocatore e ci saranno altre pressioni. L'anno prossimo avremo più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Ovviamente giochiamo anche per vincere la Champions, l'ambizione c'è, così come in Coppa Italia".



Cosa cambia l'eliminazione della regola del gol doppio in trasferta?

"Non lo so nemmeno io, ci sono pro e contro. Pensiamo a fare una bella prestazione, per poi ottenere la qualificazione nella gara di ritorno".