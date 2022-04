Secondo atto della sfida tra Atletico Madrid e Manchester City. Al Wanda Metropolitano, ore 21.00, andrà in scena il quarto di finale di ritorno tra i colchoneros e i citizen. Si ripartirà dal 1-0 dell'andata per la squadra di Guardiola: una partita discussa per l'atteggiamento dell'Atletico, spesso schierato con un 5-5-0 e mai arrivato al tiro in porta. Un momento non semplice per Simeone che lo scorso weekend ha perso anche nella Liga contro il Maiorca. Nove risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, invece, per il Manchester City che fuori casa non perde dal 7 dicembre 2021 contro il Lipsia. Chi passerà il turno affronterà in semifinale il Real Madrid.