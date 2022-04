L’allenatore catalano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno al Wanda Metropolitano contro i colchoneros: “Giocheranno davanti al proprio pubblico e nelle gare ad eliminazione diretta è un fattore”. Intanto Fernandinho annuncia l’addio al City a fine stagione e lo stesso Pep lo scopre in diretta: “Non lo sapevo, apprendo solo adesso” Condividi

“Mi aspetto una gara diversa da quella dell'andata, partiamo con un buon risultato e con l'intenzione di vincere”. Queste le parole di Pep Guardiola alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid ed il suo Manchester City. Partita che si disputerà al Wanda Metropolitano dove i padroni di casa proveranno a ribaltare l’1-0 firmato De Bruyne in Inghilterra.

"Il pubblico è un fattore. Simeone? Criticato perché ha perso" Proprio il pubblico di casa, secondo Guardiola, potrebbe giocare un ruolo decisivo: "Loro giocheranno in casa, davanti al proprio pubblico e nelle gare ad eliminazione diretta questo è un fattore che ha sempre dato loro grande spinta anche quando giocavano al Calderon. Mi aspetto grande intensità e se prenderemo un gol faremo di tutto per segnare a nostra volta". Poi lo stesso allenatore catalano torna a parlare di Simeone, questa volta difendendo il suo operato: "Se all'andata avesse vinto non l'avrebbero criticato. Ci criticano quando perdiamo, mentre quando vinciamo va bene tutto. L'Atletico gioca così da molti anni e hanno vinto tanto, ma siccome ha perso l'andata adesso lo criticano".

"Anche Ruben Dias a disposizione. Ederson? Un pazzo" Per quanto riguarda i giocatori convocati: "La squadra è tutta a disposizione compreso Ruben Dias che però domani non potrà essere titolare visto che ha appena un allenamento in gruppo nelle gambe dopo sei settimane di stop. Parlare di un suo impiego attualmente è prematuro, ma il fatto che sia tornato con la squadra vuol dire che il lavoro fatto è stato corretto. Tutti saranno importanti in questo finale di stagione, compreso Ruben". Poi una battuta su Ederson: "È un pazzo. A volte penso che non provi niente. Prende un gol e rimane calmo, fa la parata della vita e non cambia niente. È sempre sereno, dote ottima per un portiere. Non sente la pressione e dimentica tutto in fretta, nel bene o nel male".