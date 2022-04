Simeone: "Spero in una notte fantastica"

Diego Simeone crede eccome nella rimonta in Champions e manda un messaggio chiaro a tutto l’ambiente Atletico Madrid e ai suoi giocatori, chiamati a ribaltare il ko per 1-0 contro il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale che si giocherà domani sera al Wanda Metropolitano di Madrid (in diretta dalle ore 21 su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime). "È chiaro che il nostro atteggiamento non si discosterà da quello in cui crediamo, dalle nostre idee. Speriamo di avere migliori occasioni in transizione e che per i nostri giocatori sia una notte fantastica. Possiamo battere il Manchester City e passare il turno", ha ammesso il Cholo in conferenza stampa. "Siamo di fronte ad una squadra che gioca molto bene, ma abbiamo la possibilità di farci valere. È chiaro che la speranza da sola non basta: vogliamo portare la partita nella nostra direzione. Loro non penso che cambieranno molto, hanno uno stile di gioco ormai noto, un grande allenatore. Vedremo cioè che vediamo ogni volta che accendiamo la televisione e guardiamo giocare il Manchester City", ha proseguito Simeone.