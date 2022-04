Intervistato da Sky Sport Ronaldo il Fenomeno ripercorre la sua carriera da giocatore e si sbilancia in pronostici: "Ho avuto una vita sportiva bellssima, ora voglio ripetermi come presidente. L'Inter è la favorita per lo scudetto, per la Champions invece punto sul Real Madrid". Nel post partita delle gare di Champions League su Sky Sport, con Anna Billò e i suoi ospiti, andrà in onda una bella chiacchierata tra il 'Fenomeno' e Alex Del Piero.