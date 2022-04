Liverpool-Villarreal, le probabili formazioni delle semifinali di Champions League

Seconda semifinale di Champions League tra un'inglese e un'altra spagnola. Tra i Reds tornano titolari Henderson e Konaté, conferma in attacco per Salah, Manè e Luis Diaz. Emery sceglie invece Chukwueze e Danjuma in attacco, rientra Coquelin a centrocampo Condividi

Dopo Manchester City-Real Madrid, è tempo di un'altra inglese contro un'altra spagnola. Liverpool e Villarreal si sfideranno infatti per l'andata della seconda semifinale di Champions League ad Anfield. I Reds, dopo aver eliminato il Benfica, hanno ottenuto tre vittorie consecutive tra FA Cup e campionato contro Manchester City, Manchester United ed Everton, nel Merseyside Derby. Buon momento anche per il Villarreal, che in Liga si trova attualmente al settimo posto, ma è reduce da due vittorie consecutive contro Getafe e Valencia. Su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, alle 21 potrà seguire Liverpool-Villarreal in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Liverpool, titolari Henderson e Konaté leggi anche 2-0 all'Everton, il Liverpool torna a -1 dal City Jurgen Klopp si affiderà agli stessi undici che all'andata sconfissero il Benfica per 3-1, con una sola modifica: a centrocampo, con Fabinho e Thiago Alcantara, ci sarà Henderson e non Keita. Difesa a quattro con gli inamovibili Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce, in mezzo insieme a Van Dijk ci sarà Konaté e non Matip. In attacco confermato il trio formato da Salah, Manè e Luis Diaz.

LIVERPOOL (4-3-3) Probabile formazione: Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

Villarreal, torna Coquelin, in attacco Chukwueze e Danjuma leggi anche Champions League, il programma delle semifinali Unai Emery dovrebbe nuovamente affidarsi al 4-4-2, con i soliti Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupinan in difesa. A centrocampo torna Coquelin dopo l'assenza in campionato e giocherà a destra, con Capoue e Parejo in mezzo e Lo Celso a sinistra. In attacco ci saranno Chukwueze e Danjuma. Un'altra opzione per il Submarino Amarillo potrebbe però essere il 4-3-3: in questo caso Coquelin giocherebbe in mezzo con Parejo e Capoue, con Lo Celso nel tridente d'attacco insieme a Danjuma e Alcacer in mezzo al posto di Chukwueze.