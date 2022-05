Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni delle semifinali di Champions League

Blancos con Modric, Kroos e Casemiro, convocato Alaba in difesa, ma non recupera. Guardiola ritrova Cancelo, squalificato all'andata, ma anche Walker e Stones, entrambi guariti dai rispettivi infortuni. Si riparte dal 4-3 dell'andata, in palio un posto per la finale del 28 maggio a Parigi IL PROGRAMMA Condividi

La seconda semifinale in programma è quella tra Real Madrid e Manchester City al 'Santiago Bernabeu' di Madrid. All'andata fu una partita spettacolare, terminata 4-3 in favore della squadra di Guardiola.I Blancos, aritmeticamente campioni di Spagna nell'ultimo weekend di Liga, hanno già rimontato il PSG agli ottavi al Bernabeu, ma hanno rischiato ai quarti contro il Chelsea. I Citizens invece sono ancora in lotta con il Liverpool per la vittoria della Premier League, ma arrivano da un momento d'oro di quattro vittorie consecutive, con ben 16 gol fatti in quattro partite tra campionato e Champions League.

Real Madrid: out Alaba, ballottaggio nel tridente leggi anche Ancelotti: "Dopo il Real Madrid potrei smettere" Pochi dubbi per Ancelotti, che si affida sempre al 4-3-3. Rispetto all'andata torna titolare Casemiro accanto a Modric e Kroos a centrocampo, mentre in difesa non giocherà Alaba (convocato, ma ancora infortunato) con Militao, ma Nacho. A completare il reparto difensivo ci saranno Carvajal a destra e Mendy a sinistra. L'unico dubbio è nel tridente d'attacco: sicuri del posto Benzema e Vinicius jr., mentra a destra Valverde è in vantaggio su Rodrygo. Nel caso in cui Ancelotti volesse dar fiducia a entrambi, c'è l'ipotesi Valverde a centrocampo e Casemiro difensore centrale come contro l'Espanyol.

REAL MADRID (4-3-3) Probabile formazione: Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Manchester City, convocati Walker e Stones leggi anche Guardiola: "Servirà un'altra grande prestazione" Guardiola recupera Walker e Stones dai rispettivi infortuni, ma entrambi non dovrebbero partire titolari. Torna Cancelo - squalificato all'andata - che giocherà a destra, con Zinchenko a sinistra, ma il portoghese potrebbe cambiare fascia nel caso in cui Walker dovesse partire titolare. Confermati Ruben Dias e Laporte al centro della difesa, mentre a centrocampo giocheranno ancora Bernardo Silva (migliore in campo all'Etihad Stadium), Rodri e De Bruyne. Tridente offensivo composto da Mahrez, Gabriel Jesus e Foden. Panchina per Sterling.